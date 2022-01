Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Altro “scippo” di Marotta

Calciomercato Juventus, l’Inter starebbe attenzionando anche un’altra situazione in casa bianconera, con Marotta pronto al blitz.

Negli ultimi giorni – oltre alla questione Vlahovic – a monopolizzare l’attenzione mediatica ci ha pensato la situazione legata a Paulo Dybala, il cui rinnovo contrattuale con i bianconeri non è stato ancora formalizzato.

L’argentino, impalpabile a San Siro contro il Milan, ha mandato chiari segnali di insofferenza con quell’occhiataccia indirizzata all’establishment della “Vecchia Signora” seduto in tribuna. Sulla “Joya”, il cui contratto – non dimentichiamolo, scade nel 2022 – sembra che si stia muovendo a fari spenti l’Inter, che per ammissione di Marotta “è attenta alle occasioni”. Tuttavia, l’ex amministratore delegato della Juventus starebbe fiutando anche un altro affare in casa bianconera, relativa ad un calciatore che, come Dybala, è in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, sondaggi dell’Inter per Bernardeschi

Stando a quanto riferito da Gianluigi Longari, infatti, l’Inter starebbe monitorando la situazione legata a Federico Bernardeschi, per il quale avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi. Rivitalizzato dalla cura Allegri, che gli ha riconsegnato una titolarità che, complice l’infortunio di Chiesa, sembra ormai essere stata acquisita, l’ex Fiorentina vorrebbe rinnovare il suo contratto con la Juve, con Cherubini che, però, non è intenzionato a mettere sul piatto le stesse cifre che l’esterno percepisce attualmente all’ombra della Mole (circa 4,2 milioni di euro). L’Inter avrebbe cominciato ad allacciare dei contatti che, benché non ancora sfociati in una vera e propria trattativa, potrebbero essere gravidi di conseguenze importanti a stretto giro di posta.