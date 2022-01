Calciomercato Juventus, effetto domino Vlahovic: blitz a Milano

Calciomercato Juventus, potrebbe realizzarsi nelle prossime ore uno dei primi incastri utili per dare il via all’assalto all’attaccante serbo.

La settimana più bollente del calciomercato invernale è appena cominciata. In casa Juventus sta tenendo banco la questione Dusan Vlahovic. E non potrebbe essere altrimenti dopo la bomba lanciata venerdì scorso dalla Gazzetta dello Sport a proposito di un imminente assalto bianconero al cannoniere del campionato italiano. Portarlo a Torino a gennaio resta però un’operazione complicata. In breve tempo dovrebbero verificarsi una serie di incastri – leggasi cessioni – che consentirebbero alla Vecchia Signora di fiondarsi sul suo obiettivo numero uno.

Una delle condizioni affinché il centravanti serbo possa vestire già in questa stagione la maglia bianconera è la partenza di Alvaro Morata. Per lo spagnolo, a quel punto, non ci sarebbe più spazio. E l’ipotesi Barcellona prende sempre più piede.

Calciomercato Juventus, gli agenti di Morata a Milano

Morata è nel mirino dei blaugrana da settimane: per l’allenatore Xavi è il candidato numero uno per rinforzare l’attacco. Fino a qualche giorno da sembrava tutto in stand-by, ma oggi sono stati avvistati gli agenti dell’ex attaccante di Real e Atletico Madrid a Milano. Juanma Lopez e Marco Busiello in questo momento fanno tappa nella città meneghina, come riporta in esclusiva tuttomercatoweb.com, probabilmente pronti ad incontrare i dirigenti della Juventus e discutere della cessione del loro assistito.

Anche questa non si prospetta un’operazione semplice. Morata infatti è solamente in prestito biennale dall’Atletico Madrid e per riscattarlo i bianconeri dovrebbero sborsare ai Colchoneros 35 milioni di euro entro giugno. Riscatto che a questo punto difficilmente si concretizzerà.