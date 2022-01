Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic | Può arrivare in prestito

Il calciomercato della Juventus sarà senz’altro l’argomento più caldo in questa ultima settimana del mese di gennaio.

Manca ormai poco al gong finale delle trattative invernali e per la Juventus c’è ancora l’opportunità di potersi rinforzare. L’infortunio occorso a Federico Chiesa che lo terrà fuori fino alla fine della stagione e la sterilità del reparto offensivo, che fa grande fatica a trovare la via del gol, impongono delle riflessioni. C’è la necessità di trovare dei rinforzi in attacco e completare il reparto. Dusan Vlahovic della Fiorentina è l’obiettivo numero uno, non semplice da raggiungere. I bianconeri proveranno a chiudere l’affare già in questo mese di gennaio, ma c’è da trovare l’accordo con la Fiorentina che ha delle richieste importanti per lasciar partire il suo calciatore.

Calciomercato Juventus, Martial possibile rinforzo per sei mesi

Come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport in edicola, il primo obiettivo dei bianconeri continua a rimanere Dusan Vlahovic (ora o per l’estate) ma non si escludono altre piste per questa sessione di mercato invernale. Si sottolinea però come ogni possibile colpo per l’attacco dovrà essere low cost. Per questo motivo pare difficile possa arrivare Ousmane Dembelè, in uscita dal Barcellona ma con un ingaggio pesante per le casse bianconere. Come possibile alternativa per l’attacco dunque la Juventus potrebbe valutare Anthony Martial, punta che il Manchester United è intenzionato a cedere in prestito fino alla fine della stagione. Ci sarebbe però da battere la concorrenza del Siviglia e da valutare il costo dell’ingaggio del calciatore.