Calciomercato Juventus, stretta finale per Vlahovic | Pronta l’offerta ufficiale

Calciomercato Juventus, svolta imminente per Vlahovic: nelle prossime ore i bianconeri formalizzeranno la prima offerta ufficiale.

Tutti nodi stanno venendo al pettine. L’intervista di Pradè ha praticamente certificato quanto già sospettato da molti: la Juventus, che ha agito per molto tempo nell’ombra, è pronta a sgusciare all’improvviso e a fare la sua mossa per Dusan Vlahovic, forte dell’accordo ormai raggiunto con il bomber serbo.

Come riferito da Romeo Agresti, nelle prossime ore il club bianconero formalizzerà la prima offerta ufficiale per il classe ‘2000 della Fiorentina. Offerta che, stando a quanto riferito da Fabiana Della Valle – la cui anticipazione sulla “Gazzetta dello Sport” ha rappresentato uno spartiacque importante – dovrebbe aggirarsi sui 60 milioni di euro, cifra di poco inferiore rispetto ai 70 milioni ai quali il ds dei Viola ha fatto riferimento nella sua intervista a Sportitalia.

Calciomercato Juventus, Vlahovic è sempre più vicino: pronto l’affondo decisivo

Notizia confermata anche da Sky: la Juventus nelle prossime ore formalizzerà l’offerta ufficiale alla Fiorentina per portare subito Vlahovic all’ombra della Mole. L’intenzione del club bianconero è quella di non aspettare l’estate, quando la concorrenza potrebbe aumentare in maniera vertiginosa. Ma il giocatore la sua scelta l’ha fatta da tempo: vuole solo la Juve, e come successo per Locatelli in estate, ci sono tutte le carte in regola affinché possa essere accontentato. Del resto, l’accordo per un contratto fino al 2027 a circa 7 milioni di euro annui è pronto, lì vicino da essere formalizzato. Inutile ribadire che, stando così le cose, un eventuale approdo di Vlahovic all’ombra della Mole libererebbe le porte ad un addio di Morata, a questo punto destinato al Barcellona.