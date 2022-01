Calciomercato Juventus, addio dopo sei mesi | L’ex Roma fiuta l’affare

Calciomercato Juventus, addio dopo soli sei mesi: l’ex Roma fiuta l’affare e potrebbero prenderlo in prestito. Ecco le ultime

Ci sono pochi dubbi che la situazione Vlahovic abbia scombussolato le carte in tavola. Forse nemmeno Allegri si aspettava che la società bianconera potesse piazzare il colpo già in questa sessione di mercato. Ma così è, a quanto pare, e gli incastri ormai sono stati trovati. Si tratta solamente di limare i dettagli. Ma non dovrebbe essere un problema. Anzi, non lo sarà.

Bene, in tutto questo potrebbe anche esserci una cessione che, fino al momento, non era stata preventivata. Soprattutto perché il tecnico livornese crede molto nelle sue qualità. Certo, Kaio Jorge ha bisogno di crescere e per farlo deve giocare. Ecco perché non appare impossibile un suo addio, ovviamente in prestito, fino al termine della stagione. Un affare che potrebbe decollare nelle prossime ore, così come spiegato in esclusiva da calciomercato.it.

LEGGI ANCHE: Ultim’ora Vlahovic, blitz disperato dalla Premier | Comunicazione alla Juventus

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge alla Salernitana

Quella vecchia volte che è Sabatini, da poco direttore sportivo della Salernitana, avrebbe fiutato l’affare. Il calciatore era stato seguito dall’attuale ds granata già diversi mesi fa. Una stima che potrebbe portare Kaio Jorge in prestito secco al club campano per i prossimi sei mesi. Almeno sono queste le notizie che il portale specializzato ha dato nelle ultime ore. E la sensazione è che si possa andare a dama nello spazio di poco tempo. Anche perché quello che rimane non è così tanto. Ma per Allegri, che deve dare l’ultima parola sulla possibile cessione, potrebbe essere un’occasione importante per vedere crescere il brasiliano che comunque è stimato dallo staff tecnico della Vecchia Signora.

Vedremo quali saranno le novità anche in questo senso. La cosa certa, però, è che il momento della rivoluzione è arrivato.