Ultim’ora Vlahovic, blitz disperato dalla Premier | Comunicazione alla Juventus

Ultim’ora Vlahovic: blitz disperato dalla Premier League per l’attaccante serbo. Ecco la risposta del giocatore. Messaggio chiaro alla Juventus

L’offerta disperata. Di quelle che potrebbero cambiare gli equilibri. Ma a quanto pare è caduta nel vuoto. La risposta è stata chiara, netta. Anche davanti a un ingaggio mostre di almeno 10 milioni di euro a stagione. Molti di più di quelli che ha offerto la Juventus.

Ma in ogni caso il calciatore serbo – che è davvero a un passo dal vestirsi di bianconero – ha preso una decisione importante. Un segnale chiarissimo di come voglia solamente arrivare a Torino. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com infatti, il Newcastle, che è alla ricerca di un attaccante per risollevarsi in classifica in quella che potrebbe diventare una stagione tragica in Premier League, ha fatto un ultimo tentativo. Disperato. Andato a vuoto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, doppio “scippo” a Milan ed Inter | Via Dybala

Vlahovic, ormai è solamente questione di ore

Rifiuto: così com’era successo già con l’Arsenal. Dusan non ritiene né i Gunners né la squadra allenata da Howe un top club. In questo momento quindi i pensieri sono tutti rivolti alla Juventus. Che ha deciso di piazzare l’affondo decisivo. Quello che fa sognare i tifosi e che regalerà nei prossimi giorni a Massimiliano Allegri uno dei talenti più importanti che in questo momento giocano in Serie A. E non solo, perché anche a livello internazionale, Dusan ha mostrato di essere pronto al grande salto. Con la sua Nazionale infatti segna, sempre. La cosa che gli riesce meglio.

Ormai come detto è solamente questione di giorni. Forse ore. Poi ci sarà l’annuncio ufficiale. Con Vlahovic che vestirà sì una maglia bianconera. Ma quella giusta. E non quella della squadra di Premier League.