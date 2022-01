Calciomercato, sbarco in città e firma imminente | Niente Juventus

Calciomercato, sbarco in città e firma imminente. La Juventus ovviamente ha anche mollato la presa. Nelle prossime ore l’annuncio ufficiale

Ci ha provato la Juventus. Soprattutto per la possibilità di prenderlo in prestito e tappare quel buco da qui alla fine della stagione. Poi in maniera clamorosa si è aperta la porta Vlahovic e allora tutto è cambiato. Certo, poteva anche fare comodo nei prossimi sei mesi, soprattutto pensando che c’è da raggiungere una qualificazione alla prossima Champions League e da andare il più avanti possibile nella stessa manifestazione quest’anno. Ma a Torino non ci arriverà. E’ già in un’altra città. Poco male.

Martial infatti, l’attaccante del Manchester United sul quale Cherubini ci ha fatto più di un pensiero nei giorni scorsi, è appena sbarcato a Siviglia e si unirà alla squadra di Lopetegui sin da subito. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore dopo che lo stesso sosterrà le visite mediche di rito. Un colpo importante per gli andalusi. E poteva essere un colpo importante anche per la Juventus. Ma arriverà Vlahovic. Che è il meglio che c’è in circolazione al momento. Un colpo gobbo di Cherubini.

Calciomercato, Martial al Siviglia

Insomma, Martial giocherà in Liga per almeno i prossimi mesi. Ma probabilmente la sua esperienza in Premier League si è chiusa. Almeno con la maglia dello United. Poi in futuro chissà. Ovviamente ancora i dettagli dell’operazione non si sanno ma si scopriranno solamente nel momento in cui i due club daranno l’annuncio ufficiale. Ma stando alle indiscrezioni si dovrebbe trattate di un prestito con diritto di riscatto. Che il Siviglia, ovviamente, dovrebbe far valere.