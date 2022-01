Calciomercato Juventus, doppio “scippo” a Milan ed Inter | Via Dybala

Calciomercato Juventus, doppio “scippo” a Milan e Inter che probabilmente costerà il mancato rinnovo di Dybala. L’annuncio Rai

L’attenzione, evidentemente e anche giustamente è sul possibile – ormai probabili diremmo – arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus già nei prossimi giorni. L’accordo c’è: raggiunto sia con il calciatore e anche con la Fiorentina sulla base, a quanto scrive Sky, di 75 milioni di euro.

Una cifra importante per il 22enne serbo che è l’attuale capocannoniere della Serie A con 17 reti. Le stesse di Ciro Immobile. Un colpaccio quello di Cherubini che, ovviamente, apre a scenari importanti. Sì, perché appare in questo momento assai più vicina la cessione di Morata, direzione Liga, precisamente Barcellona. Ma, secondo il giornalista della Rai Paganini, è probabile un addio nel prossimo giugno anche di Dybala. Bene, questa non è sicuramente una bella notizia. Non solo per le qualità dell’argentino, ma anche perché la Joya andrebbe via a costo zero. Un patrimonio importante che si potrebbe perdere.

Calciomercato Juventus, via Dybala: c’è Scamacca

Il possibile mancato di rinnovo di Dybala è legato anche ad un’altra trattativa che la Juventus ha imbastito da diverso tempo e che Cherubini vorrebbe portare a termine alla fine della stagione bruciando la concorrenza di Milan e Inter. Il nome è quello di Gianluca Smacacca, attaccante del Sassuolo, che da molto tempo è monitorato dalla dirigenza bianconera. Certo, le caratteristiche sono simili a Vlahovic, ma è pur sempre un elemento importante che può fare comodo ad Allegri.

Ma per qualità tecniche, senza dubbio, il partner ideale del serbo sarebbe sicuramente Dybala. Paulo potrebbe agire alle spalle o al fianco di Vlahovic. Sarebbe una coppia da sogno. La Juve se la godrà sicuramente per 6 mesi. Poi si vedrà.

Infine, novità anche in difesa: l’obiettivo bianconero, per la prossima stagione, dovrebbe essere Romagnoli del Milan. Il calciatore da tempo è nel mirino di Cherubini che cercherà di strapparlo ai rossoneri.