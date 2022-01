Calciomercato Juventus, intesa per Vlahovic | Le cifre dell’operazione

Calciomercato Juventus, i bianconeri e la Fiorentina hanno trovato l’accordo sull’operazione Vlahovic: ecco le cifre.

Calciomercato Juventus, Vlahovic è fatta per il suo passaggio in maglia bianconera. Come comunicano i colleghi di ‘Sky Sport’ ci sarebbe infatti anche la cifra dell’operazione. Dopo l’intesa anche il prezzo del passaggio definitivo del bomber in maglia bianconera. Un acquisto che costerà ai bianconeri la bellezza di 75 milioni di euro.

Vlahovic operazione da 75 milioni di euro

Ebbene sì, dopo l’intesa anche il prezzo. Un colpo stratosferico per il mercato di gennaio che porterà il giovane classe 2000 in maglia bianconera tra pochi giorni. Un super colpo che a questo punto rivoluzionerà, definitivamente, il mercato e anche la rosa di Allegri.

Ciò significherà anche un ridimensionamento di alcuni giocatori in rosa, l’addio di Morata è sempre più concreto tanto che oggi l’agente del giocatore potrebbe già venire in Italia per parlare della situazione riguardante il bomber spagnolo ad un passo dal Barcellona. Vlahovic prenderebbe il posto di Alvaro diventando il partner ideale di Paulo Dybala. Per il futuro della Joya bisognerà attendere febbraio, laddove società e entourage del giocatore si troveranno per capire se sarà possibile arrivare al rinnovo in maglia bianconera. Allegri già a fine settimana, molto probabilmente, potrà godere di un nuovo attacco prestigioso. I numeri del serbo parlano chiaro, il giocatore ha un fiuto pazzesco per segnare ed in questo momento è ciò che serviva alla Vecchia Signora.