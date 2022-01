Calciomercato Juventus, è partito l’effetto Vlahovic | Firma in pericolo

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Vlahovic potrebbe indicare anche importanti rinunce, come la firma sul possibile rinnovo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ad un passo dalla firma del bomber serbo, Dusan Vlahovic in arrivo dalla Fiorentina. Un colpo decisamente costoso e importante, data anche l’età ancora molto giovane del profilo in causa. Con il suo arrivo, nonostante la rivoluzione in positivo a livello offensivo, ciò potrebbe imporre anche un ridimensionamento della rosa. E un giocatore in particolare potrebbe stravolgere i suoi piani. Stiamo parlando della Joya, Paulo Dybala.

Dybala, c’è anche l’Inter | Marotta punta l’obiettivo

Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, con l’arrivo del bomber, un altro fulcro dell’attacco bianconero potrebbe ridimensionare i suoi piani, mettendo in discussione il suo rinnovo con il club. Come sappiamo l’entourage di Paulo Dybala dovrà incontrare la dirigenza entro fine febbraio per discutere del rinnovo che lo legherebbe altri anni in casa bianconera. Ma ora come ora il futuro della Joya resta in bilico.

Proprio con l’acquisto di Vlahovic, che in bianconero percepirà la bellezza di 7 milioni annui potrebbe indicare un ripensamento della dirigenza sul rinnovo di Dybala. In quel caso si risparmierebbe sull’aumento del giocatore in maglia bianconera e ciò potrebbe significare un assist concreto per l’ad nerazzurro Beppe Marotta che ha messo nel mirino la Joya da molto tempo, un suo autentico pallino. Un’eventualità ancora, certo. Ma le possibilità non sono da escludersi soprattutto se ci dovessero essere ripensamenti anche dallo stesso giocatore.