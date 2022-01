Juventus, anticipi e posticipi di febbraio | Date e orari delle partite

Per la Juventus di Allegri c’è una settimana di sosta dal campionato anche se la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali.

La formazione bianconera continua a rimanere non troppo distante da quello che è diventato l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la conquista del quarto posto che garantirebbe la prossima Champions League. E con essa anche degli introiti fondamentali per il bilancio della società. La Juventus dunque dovrà accelerare nella parte rimanente della stagione, cercando di rimanere in scia alle altre big per poi piazzare il sorpasso decisivo. Una missione che non pare affatto impossibile, anche se c’è sempre da migliorare sul piano del gioco e soprattutto sul piano realizzativo. Il mercato potrebbe dare una mano all’allenatore, si aspettano novità nei prossimi giorni.

Juventus, il derby contro il Torino si gioca venerdì 18 febbraio

Nel frattempo, come reso noto anche da Sportmediaset, sono stati comunicati anticipi e posticipi per le prossime tre gare di serie A. E’ tempo di prendere appunti insomma se non si vuole perdere nemmeno una partita di Dybala e compagni. La Juventus tornerà in campo domenica 6 febbraio per affrontare allo Stadium il Verona dell’ex Igor Tudor. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Nella sesta giornata del girone di ritorno invece i bianconeri saranno ospiti dell’Atalanta. Gara programmata per domenica 13 febbraio sempre alle 20.45. Il derby della Mole Juventus-Torino è invece in calendario venerdì 18 febbraio alle 20.45. Non bisogna dimenticare che l’undici di Allegri sarà protagonista nel prossimo mese anche nei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida contro il Sassuolo si giocherà giovedì 10 febbraio alle ore 21.