Calciomercato, addio Morata: niente Depay | La Juventus ha chiesto un super scambio

Calciomercato, ribaltone bianconero: ecco la proposta della Juventus per sbloccare subito la trattativa. Si tratta.

Un gioco ad incastri. In cui il rischio è che resti tutto bloccato se alla fine ogni pezzo non dovesse finire al proprio posto. Juventus e Barcellona in questo momento hanno urgente bisogno di liberare alcune caselle per sbloccare definitivamente l’affare Morata. E devono farlo in fretta, perché la sessione di mercato è agli sgoccioli.

La situazione, a qualche giorno dal gong, è pressoché questa. L’attaccante spagnolo è destinato a lasciare Torino dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. Ha già trovato da settimane un accordo con i blaugrana, che sono disposti a metterlo al centro del progetto. Almeno questo è quello che gli ha garantito Xavi. Il Barcellona sta cercando l’accordo con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino del calciatore. E la trattativa sarebbe a buon punto.

Calciomercato Juventus, chiesto De Jong in cambio di Morata

Il Barcellona però ha un problema. Prima di fiondarsi su Morata ha bisogno di cedere un attaccante. L’indiziato è Ousmane Dembelé, che tuttavia sta puntando i piedi insieme al suo procuratore: lo vuole il Chelsea, ma il suo obiettivo è restare in Catalogna fino a giugno. Qualora dovesse risolvere con il francese, Morata sarebbe cosa fatta. Come riporta il giornalista Marcello Chirico, la Juventus è pronta a liberarlo immediatamente ma non in cambio di Memphis Depay, come si pensava all’inizio.

Si priverebbe dell’attaccante spagnolo scambiandolo con il centrocampista olandese Frenkie De Jong, che ha intenzione di andare via dal Barça o adesso o a giugno. La proposta dei bianconeri sarebbe un prestito con diritto di riscatto da definire poi in estate.