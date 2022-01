Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile: “Accordo trovato per il mediano”

Calciomercato Juventus, intesa raggiunta. Sbarcherà a Torino non appena verrà definita la cessione di un centrocampista.

Federico Cherubini non vuole fermarsi sul più bello. Il direttore sportivo della Juventus in queste ore sta definendo il super colpo Vlahovic, ma ciò non gli impedisce di continuare ad agire su altri fronti. Dopo aver sistemato l’attacco, l’obiettivo numero uno è quello di rafforzare il centrocampo. Il reparto che adesso necessita maggiormente di nuovi innesti. È indubbio che Massimiliano Allegri abbia bisogno di più qualità in mezzo.

Solo che mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale del calciomercato. Il tempo stringe e se i dirigenti bianconeri hanno intenzione di mettere le mani su altri giocatori sono prima costretti a cedere. Ed al momento sul piede di partenza ci sono Aaron Ramsey, Arthur e Rodrigo Bentancur. Almeno uno di loro lascerà Torino entro fine mese.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, è stato svelato tutto: chiamata del Psg in diretta

Calciomercato Juventus, Nandez arriverà in prestito con diritto di riscatto

La più probabile sembra quella dell’uruguagio ex Boca Juniors, che radio mercato dà ad un passo dall’Aston Villa. Gli inglesi stanno per formulare un’offerta ufficiale, poi la palla passerà alla Juventus e all’entourage del calciatore. Solo a quel punto il club bianconero potrà fiondarsi sul nuovo obiettivo: il nome che circola insistentemente nelle ultime ore è quello di Nahitan Nandez del Cagliari, tra l’altro compagni di nazionale di Bentancur.

Nella scorsa settimana era praticamente fatta con il Torino, ma la trattativa si è improvvisamente arenata sul nodo ingaggio. Questione che ha facilitato l’intromissione della Juventus. In poco tempo Cherubini ha trovato l’accordo con il Cagliari per un prestito fino a giugno con diritto di riscatto.