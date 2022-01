Calciomercato Juventus, effetto domino shock: “Cessione autorizzata”

Calciomercato Juventus, un vero e proprio effetto domino in casa bianconera. Con l’arrivo del nuovo bomber, ora, tutto cambierà.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Vlahovic: obiettivo primario dell’attacco e uno dei profili più interessanti d’Europa cambierà radicalmente l’attacco. Proprio così. L’arrivo del giovane bomber serbo significa anche l’addio di Alvaro Morata, adesso vicino più che mai al passaggio al Barcellona. Xavi lo chiama e Alvaro risponde sì. Lo spagnolo è ad un passo da vestire la maglia blaugrana e diventare il nuovo bomber della Liga. Un ritorno per lui che equivale anche ad un accordo tra Juventus e Atletico Madird (detentrice del cartellino dello spagnolo) per il passaggio al Barcellona. Ma come scrive ‘Sport’ potrebbe esserci anche un non banale sconveniente.

Xavi vuole Morata subito

Alvaro è quindi pronto a vestire la maglia del Barcellona e avrebbe già acconsentito al passaggio immediato in Spagna ma il club catalano deve fare, sempre, i conti con il fair play finanziario. Sappiamo come la crisi del Barcellona sia ai massimi storici, non è un caso che il club spagnolo abbia ceduto proprio il loro più forte giocatore di sempre, Lionel Messi. Ma adesso la situazione non è definitivamente arginata, anzi, il club lotta tutt’ora con il bilancio.

Tanti giocatori in prestito e non ceduti e il caso Dembele, pagato oltre 100 milioni di euro, che non vuole rinnovare. Ma l’infortunio di Ansu Fati manda in allarme Xavi che, nonostante questo problema da non sottovalutare, farà leva ai vertici alti del club per chiudere Alvaro Morata nell’immediato non facendo quindi saltare l’operazione.