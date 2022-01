Calciomercato Juventus, lo “silura” Vlahovic | Ora può saltare tutto

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Vlahovic potrebbe stravolgere la situazione degli attaccanti bianconeri, ecco perché.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Vlahovic fa felice tutto il mondo bianconero, compreso l’allenatore Allegri che finalmente avrà il suo numero 9 con fiuto per i gol. Ma è anche vero che con l’arrivo del giovane attaccante serbo, che i bianconero prenderà la bellezza di 7 milioni di euro, molto potrebbe cambiare dell’attacco di Massimiliano Allegri. Non solo Morata ma anche Dybala sarebbe in bilico e ora le strade percorribili sarebbero solo due.

Dybala al bivio | Ora deve scegliere

Come scrive anche ‘La Gazzetta Dello Sport’, il futuro della Joya a questo punto avrebbe solo due strade percorribili. Accettare la proposta del rinnovo stabilito con l’attuale stipendio che è praticamente lo stesso di Vlahovic o decidere di non rinnovare e quindi salutare la Juventus a zero a fine stagione, cioè entro giugno. In questa eventualità, sconsigliata alla dirigenza, non è da escludersi un insediarsi dell’Inter. La squadra dell’ex Beppe Marotta è molto interessata al fantasista argentino e non è da escludersi un inserimento della suddetta proprio se la Juventus dovesse decidere di salutarlo a zero.

Un eventualità da scongiurare perché il numero 10 bianconero, seppur con tante difficoltà negli ultimi anni anche a causa dei tanti infortuni, resta, comunque, il miglior marcatore della rosa. Ed è innegabile pensarlo con un’altra maglia, soprattutto viste le ambizioni e il progetto che, attualmente, ruota proprio intorno a lui. E anche da considerare il tanto affetto dei tifosi che lo vogliono a tutti i costi. Ma Dybala sarà libero di scegliere solo a febbraio, laddove la società proporrà la stessa offerta di contratto attuale. C’è da solo da aspettare.