Calciomercato Juventus, addio Dybala: pronta l’offerta | La mossa dell’agente

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala è sempre più in bilico. Uno dei club più importanti d’Europa pronto a sondare il terreno

Il futuro di Dybala è sempre più in bilico. Il rinnovo non è arrivato e il contratto in scadenza alla fine della stagione mettono con le spalle al muro la Juventus. Che se vuole tenere il giocatore deve accelerare. Al momento la Joya – anche se avrebbe la possibilità di farlo – non ha parlato con nessuno. Ma tutto potrebbe cambiare rapidamente.

Intanto: a febbraio senza dubbio ci sarà un nuovo incontro tra le parti visto che a Torino è atteso il procuratore del calciatore Antun. Si tratterà ancora, e tutti sperano ovviamente che alla fine possa arrivare la fumata bianca. Ma un accordo è tutt’altro che scontato, soprattutto guardando alle notizie che arrivano in questo momento. Un big club d’Europa sarebbe pronto a fare un’offerta al calciatore.

Calciomercato Juventus, il Liverpool si muove per Dybala

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb infatti, il Liverpool avrebbe cominciato a sondare il terreno. Il club inglese, intuendo la reale possibilità del colpaccio a parametro zero, inizia a tastare il polso di Dybala. Offerte ufficiali ovviamente non ne sono arrivate ma un primo abboccamento ci sarebbe stato. Un possibile inserimento che potrebbe sparigliare le carte in tavola. Soprattutto se all’argentino non venisse proposto un rinnovo con un sensibile adeguamento economico.

Vedremo gli sviluppi. Sicuramente appare improbabile che la Juve – che ha ormai in mano Vlahovic – possa pensare a un addio anticipato di Dybala. La Joya, insieme al serbo, potrebbe comporre la coppia del futuro. I due per le caratteristiche tecniche che hanno si completano alla perfezione. Sarebbe un peccato. Sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto l’aspetto economico lasciarsi scappare il giocatore.