Calciomercato Juventus, accordo totale | Via libera immediato

Calciomercato Juventus, accordo totale per l’attaccante che è pronto a giungere in Serie A prendendo ufficialmente il posto del bomber.

Calciomercato Juventus, accordo totale per l’attaccante. L’attaccante brasiliano del Basilea, Arthur Cabral, prenderà ufficialmente il posto di Vlahovic. Intesa raggiunta con il suo entourage e adesso la Fiorentina ha trovato il sostituto del bomber serbo ormai prossimo attaccante della Juventus. A comunicarlo ci ha pensato anche il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio che sul proprio sito ufficiale annuncia l’intesa tra i due club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, effetto domino shock: “Cessione autorizzata”

La Fiorentina ha preso l’erede di Vlahovic

Ora è tutto pronto per il passaggio del bomber serbo in maglia bianconera visto che Fiorentina ha già trovato il sostituto consono. Si tratta di un giovane attaccante brasiliano del Basilea, il classe 1998 Cabral. Come sappiamo l’ormai imminente passaggio di Vlahovic dovrebbe avvenire già in questa settimana, per sabato infatti si attendono anche le visite mediche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, lo “silura” Vlahovic | Ora può saltare tutto

La Juventus si appresta dunque ad avere il suo primo grande acquisto di gennaio. Il capolavoro di Cherubini per molti tifosi. Lo stesso Allegri avrà finalmente a disposizione un giocatore dalla mole di gol strepitosa. Ci aspetta dunque una seconda parte dell’anno davvero scoppiettante e con la volontà di riguadagnare punti importanti in classifica vista l’attuale situazione dei bianconeri, per ora, fuori dalla lotta qualificazione alla Champions League.