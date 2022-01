Calciomercato Juventus, addio Alex Sandro | Annuncio bomba Gazzetta

Calciomercato Juventus, sulla Gazzetta Dello Sport il clamoroso annuncio che vede il laterale bianconero in uscita.

Calciomercato Juventus, l’ultima clamorosa suggestione arriverebbe direttamente dalla ‘Gazzetta dello Sport’ che annuncia di un possibile nuovo tentativo da parte del Chelsea nei confronti di Alex Sandro. Proprio i blues, qualche anno fa, volevano il laterale sinistro brasiliano. Una trattativa non ancora decollata ma che potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni.

Alex Sandro al Chelsea | I blues ci provano

I blues potrebbero farsi sotto per il laterale sinistro che nelle ultime stagioni in bianconero non sta, di certo, sorprendendo, anzi, il giocatore per molte partite è stato deludente a tal punto da convincere la società a metterlo sul mercato. Per il momento Alex Sandro è ancora un titolare nella squadra di Allegri ma davanti ad una buona offerta non è da escludersi l’addio. Proprio qualche anno fa i blues offrivano 40 milioni di euro.

Oggi le cifre non saranno, di certo, le stesse ma la conferma della Juventus di puntare su Pellegrini e giovani capace di fare la differenza fin da subito potrebbe figurare come l’unica dimensione possibile in casa bianconera. Sandro è quindi sul mercato e non è da escludersi il passaggio in Premier League.