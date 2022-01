Calciomercato Juventus, frenata improvvisa: così salta tutto

Calciomercato Juventus, la frenata è improvvisa e potrebbe saltare tutto nelle ultime ore. Un problema per Allegri che non avrebbe il colpo in mezzo al campo

Nell’ultima gara di campionato contro il Milan a San Siro, gli osservatori dell’Aston Villa erano a San Siro per cercare di recepire il maggior numero di informazioni possibili su Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è in uscita. Allegri ha dato il proprio consenso alla cessione ma a un patto: che la Juve prenda un sostituto.

Ovviamente anche negli altri casi è cosi: soprattutto se pensiamo ad Arthur che però adesso sembra assai più lontano dall’Arsenal. Il brasiliano nelle ultime uscite ha fatto bene, e potrebbe quindi rimanere in bianconero almeno fino al termine della stagione. Per Ramsey invece il problema rimane: difficile trovare una sistemazione al giocatore negli ultimi giorni di mercato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: prendono subito il “nuovo Ibra”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, effetto domino pazzesco: addio last minute

Calciomercato Juventus, si complica l’addio di Bentancur

E in tutto questo – secondo quanto riportato da TuttoJuve.com – si complica il possibile addio di Bentancur. Difficoltà da parte dei Villans ad arrivare al centrocampista bianconero. Un problema per Allegri e soprattutto per Cherubini che sperava di chiudere la pratica per potersi dedicare con insistenza alla possibile pista che porta a Nandez del Cagliari che, negli ultimi giorni, è diventato un vero e proprio obiettivo di mercato della Juventus.

Salta tutto? la sensazione è proprio questa solamente perché il tempo a disposizione è sempre minore e non ci sono possibilità di rimediare. Insomma, il colpo in mezzo per la Juve non dovrebbe arrivare.