Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: prendono subito il “nuovo Ibra”

Calciomercato Juventus, una notizia dell’ultim’ora “scuote” il mercato. Il Sassuolo pronto a prendere il “nuovo Ibrahimovic”

Se n’è parlato molto negli scorsi mesi, un po’ meno nelle ultime settimane. Evidente che la Juve ha cambiato obiettivi portando Vlahovic a Torino. Per il serbo manca solamente l’annuncio e poi è cosa fatta.

Non è detto comunque che per la prossima stagione la società bianconera non ci pensi ancora. Soprattutto se dovesse rimanere in questa sessione di mercato al Pisa, in Serie B, dove a suon di gol sta trascinando la formazione toscana verso la Serie A. Ovviamente parliamo di Lucca, attaccante che si è messo in mostra nella prima parte di stagione attirando su di sé le attenzioni non solo della Juventus ma anche di Inter e Milan. Ma secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe un’altra squadra della massima serie pronta a chiudere. Soprattutto pensando a quello che potrebbe essere il futuro del proprio bomber.

Calciomercato Juventus, il Sassuolo su Lucca

Ci sarebbe il Sassuolo pronto a chiudere. Già in queste ore. Anticipando così le dirette concorrenti e cautelandosi per la prossima estate quando Scamacca dovrebbe partire. Anzi, salvo clamorosi colpi di scena, partirà. Bruciate quindi le altre squadre che sul talento che il Pisa ha prelevato dal Palermo ci avevamo buttato più di un occhio. A dimostrazione questa del fatto che il direttore generale dei neroverdi, Carnevali, sa il fatto suo. Anticipando le mosse.

Insomma, addio a Lucca probabilmente. Ma strada aperta di conseguenza per un possibile arrivo di Scamacca la prossima estate. Certo, sull’ex attaccante della Roma c’è forte l’Inter che punta a inserire nella trattativa anche il cartellino di Frattesi. Ma è ancora lunga e tutto può succedere.