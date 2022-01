Calciomercato Juventus, effetto domino pazzesco: addio last minute

Calciomercato Juventus, potrebbe scattare l’effetto domino pazzesco proprio negli ultimi giorni di mercato. Le notizie che arrivano dalla Spagna

L’effetto domino potrebbe scattare proprio negli ultimi giorni di mercato. Quelli che generalmente sono i più caldi per le trattative. E anche la Juventus entra di diritto in quelle squadre che oltre ad aver aumentato il livello della propria rosa, potrebbe trovarsi in un giro di uomini.

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di mercato, dalla Spagna sottolineano come la partenza di Dembele già a gennaio non sia del tutto da scartare. L’attaccante francese non rinnoverà il contratto in scadenza alla fine della stagione e se Laporta volesse monetizzare qualcosa non avrebbe altra soluzione che lasciarlo andare già in questi giorni. Un’apertura ci sarebbe stata. Adesso bisogna capire se i fatti andranno realmente in questo modo.

Calciomercato Juventus, Morata verso il Barcellona

Qualora Dembele partisse il Barcellona avrebbe lo spazio necessario per accogliere il nuovo attaccante che da più parti è indicato in Alvaro Morata. Lo spagnolo quasi certamente ha concluso la sua avventura in bianconero. Se non adesso la prossima estate visto che difficilmente la Juve verserà nelle casse dell’Atletico Madrid quei 35 milioni che servono per riscattarlo in maniera definitiva. Un affare che si potrebbe chiudere proprio sul gong. E non è difficile immaginare che Cherubini voglia disfarsi dell’attaccante già adesso così da non pagare la rimanente parte d’ingaggio ma anche per avere indietro almeno 5 milioni di euro: la metà di quelli che i piemontesi hanno versato quest’anno nelle casse dei Colchoneros.

Vedremo come andrà a finire. Ma la sensazione è che tutto possa succedere. Con la possibilità di un addio a Morata assai probabile.