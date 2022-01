Calciomercato Juventus, bomba Pogba | Rivelazione shock di Agresti

Calciomercato Juventus, le parole del giornalista infiammano Twitter. Ecco cos’ha detto a proposito di un ritorno del centrocampista francese.

Difficile, praticamente impossibile che un’operazione del genere si possa concretizzare in questi ultimi giorni di mercato. Ma il suo nome potrebbe clamorosamente tornare d’attualità in vista del prossimo giugno, visto che per la Juventus non è mai passato di moda. E il suo ritorno sarebbe una vera bomba.

Perché a Torino nessuno ha mai dimenticato realmente Paul Pogba. Basta il suo nome per rievocare ricordi piacevolissimi. Di sorrisi, di gol fantastici, di vittorie. Fu ceduto a malincuore nell’estate 2016, quella dell’arrivo di Higuain. Ma il legame con i colori bianconeri è stato e resta molto forte. Tant’è che in queste ore è bastata una piccola indiscrezione per far vibrare i cuori dei tifosi.

Calciomercato Juventus, “Pogba? Dobbiamo fare attenzione a tutto”

Di colpo, insomma, Pogba è finito in tendenza su Twitter. Il motivo è presto detto. Durante la diretta Twitch di GoalItalia, il giornalista Romeo Agresti ha parlato di un possibile ritorno del centrocampista francese, in scadenza di contratto al Manchester United. Alla domanda se fosse possibile rivedere il “Polpo” con la maglia della Juventus, Agresti ha risposto così: “Dobbiamo fare attenzione a tutto, seguite Goal con attenzione nei prossimi giorni”.

Parole abbastanza chiare: qualcosa potrebbe accadere. D’altra parte il club bianconero, dopo il colpo Vlahovic, ora è chiamato a sistemare il centrocampo. E non è da escludere che si possa ripartire da un calciatore che Massimiliano Allegri conosce bene e che in passato ha fatto benissimo a Torino.