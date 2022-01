Calciomercato Juventus, l’Inter non è sazia | Braccio di ferro in vista

Tante voci di calciomercato accompagnano la Juventus e non solo quando mancano pochi giorni dal gong finale dei trasferimenti invernali.

Tutte le squadre di serie A, chi più chi meno, stanno cercando di puntellare la loro rosa con l’arrivo di calciatori utili a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. La Juventus spera di poter chiudere ufficialmente l’affare Vlahovic, l’Inter invece sta per mettere le mani su Gosens. Alternativa di qualità per la corsia sinistra. I nerazzurri però non sarebbero sazi e vorrebbero cercare di arrivare al sì di un giovane di talento sul quale però ha messo da tempo addosso gli occhi anche la società bianconera.

Calciomercato Juventus, anche Inter e Atalanta vogliono Cambiaso

Stiamo parlando di Andrea Cambiaso, laterale classe 2000 del Genoa che si è messo in bella evidenza in questa stagione con un rendimento sempre crescente. E soprattutto regolare, molto importante per un giovane pronto a prendersi la ribalta in un grande club. Il portale Calciomercato.it riporta le ultime voci che riguardano il calciatore. Secondo Sky Sport infatti Cambiaso non sarebbe più solamente un obiettivo della Juve ma anche dell’Inter. Che nonostante l’arrivo di Gosens starebbe cercando un altro esterno sinistro, visto che rischia di perdere Perisic a parametro zero. Tuttavia per Cambiaso in corsa ci sarebbe anche l’Atalanta, che dopo la partenza appunto di Gosens deve trovare il suo erede. Si profila dunque una vera e propria asta in serie A per il gioiellino del Genoa.