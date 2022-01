Calciomercato Juventus, ecco il “nuovo Paquetà” | Idea in rampa di lancio

Calciomercato Juventus, un operazione che ricorda proprio quella dell’ex Milan. Ecco cosa può succedere per il giocatore.

Calciomercato Juventus, stando all’indiscrezione di Momblano, molto vicino all’ambiente bianconero, il Lione vorrebbe tentare nuovamente un assalto ad un giocatore della Serie A. Un operazione molto simile a quella che fece, tempo fa, con l’ormai ex Milan Paquetà. Stando infatti alle ultime indiscrezioni l’esterno svedese Kulusevski piacerebbe al club francese che vorrebbe esercitare la stessa manovra di mercato. Come sappiamo il giovane è sempre più in forse e nonostante le premesse iniziali, decisamente importanti, adesso, non si esclude la possibile cessione già in questa finestra di mercato.

Kulusevski piace al Lione

Come ha detto Momblano a ‘Juventibus’, il Lione tenterebbe un colpo simile a quello che fece con Paquetà, andando dunque su un giocatore “scontento” ma delle, ancora, grandi potenzialità. Kulusevski non è reputato più un titolare per Allegri con l’arrivo di Vlahovic il suo posto in maglia bianconera è sempre più un mistero.

Il mister non lo vede più come potenziale titolare, preferito infatti come rinforzo da inserire nel secondo tempo. Kulusevski può crescere è vero, ma queste quasi due stagioni in bianconero, per il momento, non sembrano convincere la dirigenza che valuterebbe dunque la cessione del giocatore.