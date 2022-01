Calciomercato Juventus, addio in prestito: spunta anche Sarri

Calciomercato Juventus, addio in prestito: nelle possibilità spunta anche la Lazio di Sarri secondo quanto riportato da Il Messaggero

Potrebbe muoversi alla fine, per cercare di mettere minuti nelle gambe e per capire quale possa essere il reale impatto sulla Serie A. Sei mesi, per poi tornare in bianconero e magari iniziare un’avventura importante.

Eppure sembrava che Allegri non lo volesse mandare via, ma le cose sono cambiate così velocemente che adesso la Juve si ritrova in casa un’attaccante che il campo non lo potrebbe più vedere – o quasi – da qui alla fine della stagione. Parliamo di Kaio Jorge, il giovane brasiliano che potrebbe finire in prestito. Allegri ha praticamente aperto a questa opzione e secondo Il Messaggero la società bianconera lo avrebbe proposto anche al Cagliari per riuscire ad arrivare a Nandez. Operazione che comunque si potrebbe concretizzare solamente nel caso in mezzo al campo ci fosse una partenza.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: prendono subito il “nuovo Ibra”

Calciomercato Juventus, spunta anche Sarri

E per far giocare il brasiliano la Juve avrebbe sondato anche la Lazio di Maurizio Sarri. Un’operazione come detto di una durata di soli sei mesi. E i biancocelesti potrebbero anche “approfittare” dell’offerta visto che Muriqi ormai è un calciatore del Maiorca. Forse l’ex tecnico della Juventus vorrebbe un calciatore pronto da mandare in campo in caso di assenza di Immobile, ma l’idea di avere un elemento comunque da forgiare lo potrebbe allettare. Certo, poi il suo lavoro potrebbe premiare Allegri, visto che comunque la Juve non sembra essere intenzionata a mettere nessuna opzione nella trattativa.

Insomma, davanti per la società bianconera potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Soprattutto pensando anche a quello che potrebbe essere il futuro di Alvaro Morata. Che al momento è in Spagna e che potrebbe anche rimanerci per abbracciare il Barcellona. Vedremo.