Calciomercato Juventus, accordo trovato | Lo prende il Sassuolo

Calciomercato Juventus, il Sassuolo avrebbe bruciato la concorrenza trovando l’accordo per il giovane attaccante.

Un occhio rivolto al mercato dei “big”, ma anche uno teso a carpire le diverse situazioni che potrebbero materializzarsi per i baby gioielli in giro per l’Italia, e per l’Europa. In questa duplice prospettiva sembra ormai essere orientato il nuovo corso bianconero: basta ultratrentenni dagli ingaggi monstre e dalle cui cessioni è quasi impossibile mettere a bilancio proficue plusvalenze.

Questo preambolo spiega, in parte, il motivo per il quale anche la Juventus era da tempo sulle tracce di Luca Moro, attaccante di proprietà del Padova, in prestito al Catania.

Il classe 2001 è esploso nel campionato di Lega Pro, mettendo a referto 19 reti e due assist in sole 20 presenze. Prestazioni che non hanno di certo lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, con diversi club di Serie A che hanno cominciato a sondare il terreno con il Padova, per capire eventuali spazi di manovra.

Stando a quanto riferito da Michele Criscitiello, però, il Sassuolo avrebbe anticipato la concorrenza trovando l’accordo con il club emiliano. Ricordiamo che i neroverdi nelle ultime ore sono ritornate prepotentemente anche su Lucca, molto probabilmente per preparare il terreno in vista di un sempre più probabile addio di Scamacca in estate.