Calciomercato, affare saltato | Resta alla Juventus

Calciomercato Juventus, l’intesa non è stata trovata per una serie di motivi e il suo futuro è ancora in bianconero.

Non si può dire che sia stata una giornata poco movimentata in casa Juventus, con le visite mediche di Vlahovic a tenere banco, ma non solo.

L’approdo del gigante serbo in bianconero avrebbe potuto scatenare un interessante effetto domino, con Morata protagonista indiscusso. Il condizionale è d’obbligo dal momento che, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Catalogna, il possibile approdo dell’ex Real ai blaugrana sarebbe definitivamente saltato. A riferirlo è Rac 1, che spiega come i motivi della fumata nera siano da ricondurre principalmente a tre fattori.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, rotti gli indugi | Affare da 31 milioni di euro

Premesso che la Juventus, a priori, non si sarebbe opposto ad un addio dell’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, sarebbero stati proprio i Colchoneros a mettersi di traverso, non accettando la formula messa sul piatto dai blaugrana, che avrebbero voluto Morata in prestito per 18 mesi. Inoltre, Simeone è apparso piuttosto recalcitrante all’idea di rinforzare una diretta concorrente, e ha preferito porre il veto all’operazione.

Calciomercato Juventus, Morata-Barça: è saltato tutto | Le ultime dalla Spagna

Del resto, il Barcellona, che ha virato con decisione su Adama Traorè, non ha potuto affondare il colpo, anche perché la questione legata ad Ousmane Dembele è ancora lontana dal trovare una soluzione definitiva. Alla fine, dunque, salvo clamorosi colpi di scena – da mettere sempre in preventivo in questa pazza sessione di mercato – lo scenario più probabile è la permanenza di Morata in bianconero fino alla fine di questa stagione quando poi farà ritorno all’Atletico.