Calciomercato Juventus, svolta Barcellona: accordo trovato per il bomber in prestito di sei mesi. Le ultime dalla Spagna.

Doveva configurarsi un asse di mercato prolifico quello tra Torino e Barcellona, ma in realtà non si sono creati i presupposti per il trasferimento di Alvaro Morata in blaugrana.

E pensare che l’ex Real, di proprietà dell’Atletico Madrid, aveva pure raggiunto un accordo di massima con i catalani che, però, non hanno potuto affondare il colpo, per svariate ragioni. I Colchoneros non hanno voluto rinforzare una diretta concorrente, alla quale aveva chiesto di acquistare per intero il cartellino dello spagnolo. Il Barcellona, però, ingolfato da un monte ingaggi pericolosamente alto, sono stati frenati dalla mancata uscita (al momento) di Ousmane Dembelè, ma allo stesso tempo si sono cautelati mettendo le mani su un altro bomber.

Come riferito da Gerard Romero sul suo profilo Twitter, infatti, qualora si materializzasse la cessione dell’ex Dortmund, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2022, il Barcellona a quel punto perfezionerebbe l’acquisto, in prestito per 6 mesi, di Pierre Aubameyang, accostato anche alla Juve, in rotta di collisione con l’Arsenal e desideroso di intraprendere una nuova esperienza. L’intesa con l’entourage del gabonese è totale, e avrebbe anche l’avallo dei Gunners, a cui non dispiacerebbe l’idea di cedere in prestito un attaccante che sta facendo molta fatica a confermarsi sui suoi livelli.