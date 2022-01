Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Ritorno di fiamma al fotofinish

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri impegnati ora a cedere dei calciatori nelle ultime ore di trattative.

Il gong finale di questa finestra di trasferimenti invernali non è poi così lontano, tutt’altro. E c’è un giocatore che deve ancora trovare sistemazione. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, ormai ai margini della squadra di Allegri. Il gallese non è riuscito a convincere il tecnico con le sue prestazioni e da tempo non va nemmeno in panchina.

La Juventus spera di riuscire a cederlo considerato anche l’ingaggio importante del calciatore, che pesa e non poco nelle casse societarie. Ma il tempo stringe e nonostante i tanti rumors l’ex Arsenal non ha ancora trovato una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, per Ramsey opzione Burnley in extremis?

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione legata a Ramsey, evidenziando come per adesso il calciatore sembrerebbe destinato a Torino salvo sorprese dell’ultima ora. Il centrocampista ha rifiutato alcune proposte, mentre il Crystal Palace che pure sembrava essere molto interessato a lui non ha mai affondato il colpo. A questo punto rimane in piedi l’opzione Burnley, che pure lo ha messo nella lista dei possibili rinforzi. Il problema maggiore sembra essere rappresentato dal tempo che scorre. Sembra improbabile che possa decollare un trasferimento in poche ore, anche se non da è da escludere un tentativo in extremis. Di sicuro c’è la Premier League comunque nel futuro del calciatore, pronto a ritornare nel campionato nel quale in passato ha fatto vedere grandi cose.