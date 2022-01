Juventus, visite Vlahovic: bufera Asl | Come hanno agito i bianconeri

Juventus, impazza la polemica per le visite mediche del calciatore. Ecco come hanno agito i bianconeri sulla questione uscita fuori ieri

Ieri mattina è stata lanciata una polemica praticamente sul nulla. Il motivo ovviamente è spiegato in questo: potrebbe mai, una società come la Juventus, nel momento storico che stiamo vivendo, andare incontro ad una qualsiasi cosa fuori legge che avrebbe potuto avere delle ripercussioni? La risposta ovvia è no. Ma c’è qualcuno che ci crede. Tant’è.

Insomma, Vlahovic secondo qualcuno avrebbe rotto la quarantena alla quale doveva essere sottoposto perché risultato positivo al tampone la scorsa settimana e non erano passati i sette giorni necessari per rifare un test. Ma come si è mossa nella realtà la società del presidente Agnelli. A fare un poco di chiarezza ci ha pensato il Corriere della Sera nella propria edizione torinese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Blitz dalla Spagna

Juventus, la verità su Vlahovic

“Il dipartimento prevenzione Asl di Torino aveva dato ok per spostamento Vlahovic purché con Ffp2 e mezzo proprio, cioè evitando contatti. Lo staff medico della Juve aveva comunicato la negatività al tampone rapido fatto a Firenze. Poi confermato anche da quello molecolare fatto a Torino”. In poche parole, e senza ombra di dubbi, la società bianconera si è mossa completamente nel rispetto delle regole. A differenza di quello che viene fuori in questo momento e che ha fatto scatenare i social.

E in tutto questo c’è da ricordare un’altra cosa: ci sono state polemiche in questo modo per i calciatori del Napoli che erano stati posti in quarantena ma che poi hanno comunque giocato a Torino nella gara di campionato? Noi non le ricordiamo. E nemmeno voi pensiamo. Eppure è stato così.. Vabbè…c’è poco da aggiungere.