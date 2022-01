Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Blitz dalla Spagna

C’è ancora qualche giorno di tempo per definire le posizioni di alcuni giocatori. Il calciomercato della Juventus non è ancora finito.

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha fatto andare in visibilio i tifosi bianconeri. Che sperano in una squadra sempre più forte e ambiziosa. Il suo approdo costituisce un rinforzo importante per un attacco che vede la permanenza di alcuni giocatori in bilico.

Alvaro Morata continua a rimanere in orbita Barcellona, ma non ci sono novità sulla trattativa e alla fine potrebbe restare alla corte di Allegri fino alla fine della stagione. Per Kaio Jorge invece all’orizzonte potrebbe esserci una nuova esperienza. La Juventus crede fortemente in lui, ma il giovane ex Santos ha trovato poco spazio e vorrebbe giocare con maggiore continuità. Opportunità che potrebbe arrivare a breve.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge piace anche al Granada. Ma dipende tutto da Morata

Il futuro di Kaio Jorge continua a rimanere incerto. Il portale del giornalista Gianluca Di Marzio spiega come si sia aggiunta una pista per il calciatore brasiliano. Anche il Granada infatti sarebbe pronto ad accogliere in prestito l’attaccante, anche se la Juventus preferirebbe cederlo in Italia per vederlo all’opera nel nostro campionato. Salernitana in pole, ma anche Cagliari e Bologna sarebbero sulle sue tracce. La sua eventuale partenza però è comunque legata al futuro di Morata. Se lo spagnolo partirà verso Barcellona allora Kaio Jorge potrebbe anche restare, viceversa i bianconeri lo lascerebbero partire per accumulare esperienza altrove.