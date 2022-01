Calciomercato Juventus, arriva anche il difensore | Beffa shock: 7,5 milioni!

Calciomercato Juventus, preso il gioiellino in difesa: beffa clamorosa in Serie A. Affare da 7,5 milioni di euro.

Il mercato, si sa, è terra di alleanze ma soprattutto di scontri, di rapporti che si logorano e che lasciano strascichi anche per anni. Questo il retroterra che contribuisce a spiegare, forse, il clamoroso inserimento della Juventus per Federico Gatti, che sembrava a un passo dal Torino e che, invece, si avvia a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Ma andiamo con ordine.

Romeo Agresti aveva lanciato una prima traccia: “Inserimento Juve per Gatti”. La notizia ha avuto ulteriori sviluppi, e numerose conferme, fino all’indiscrezione lanciata da Michele Criscitiello, il cui tweet rappresenta una pietra tombale alle velleità del Torino di mettere le mani sul giovane difensore del Frosinone, classe ’98, autore di una stagione straordinaria in terra ciociara, condita da 3 reti in sole 19 presenze. La Juventus, infatti, secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia, memore del comportamento assunto da Cairo, che ha chiuso in maniera lapidaria ogni possibilità di imbastire una trattativa per Bremer, è arrivata ad offrire i 7,5 milioni richiesti dal Frosinone, chiudendo di fatto l’operazione.

Calciomercato Juventus, preso Gatti: Torino beffato, aveva già salutato i compagni

Cairo beffato, dunque, con il Torino che aveva programmato per stasera una cena con il Frosinone, per provare a mettere nero su bianco al tutto. E invece, la cena è stata annullata, e i bianconeri, che hanno ormai messo le mani sul difensore, lo lasceranno ai ciociari in prestito per 6 mesi. E pensare che il ragazzo aveva persino salutato il mister e i compagni, pronto per quella che doveva configurarsi come la sua nuova esperienza al Torino. E invece, nel suo destino ci sarà il versante bianconero del capoluogo piemontese: Juve, Gatti è tuo!