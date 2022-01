Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: arriva la rescissione

Calciomercato Juventus, rescissione e addio: ritorno dopo sei mesi. Adesso è arrivato anche il duplice annuncio.

La notizia era nell’aria, ma adesso sono arrivate anche le conferme ufficiali. Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Sampdoria ha annunciato la rescissione consensuale del contratto di Mohamed Ihattaren, giovane olandese che la Juventus aveva mandato in prestito ai blucerchiati.

L’esperienza con la maglia della Samp di Ihattaren si è conclusa con un nulla di fatto: nessuna presenza all’attivo, e il grande rammarico da parte di tutti di aver gettato alle ortiche una grande possibilità. Per l’attaccante Psv, adesso, si apre una nuova possibilità, sempre in prestito, ma all’Ajax, con la speranza di ritrovare quegli stimoli e quelle motivazioni che sono mancate al ragazzo in occasione della sua breve esperienza in Italia, fermo restando che il suo cartellino continua ad essere di proprietà della Juventus.

Calciomercato Juventus, rescissione ufficiale di Ihattaren

Ecco il duplice annuncio al quale facevamo riferimento: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente con la Juventus F.C. l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Ihattaren” e “L’Ajax ha raggiunto un accordo con la Juventus FC per il prestito di Mohamed Ihattaren. Il contratto di locazione ha una durata di quasi un anno, fino al 31 dicembre 2022 incluso. Nel contratto è inclusa un’opzione per l’acquisto del giocatore”.