Calciomercato Juventus, rinforzo in mediana | Contatti continui

Cosa succederà nelle ultime ore di calciomercato per la Juventus? Sembrano esserci ancora operazioni all’orizzonte per i bianconeri.

Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di un grande bomber come Dusan Vlahovic, adesso la società bianconera sembra intenzionata a cambiare qualcosa a centrocampo, anche se molto dipenderà dalle trattative in uscita.

Ramsey continua a rimanere in partenza ma non ha trovato sistemazione. Potrebbero trovarla invece Bentancur e Kulusevski, entrambi finiti nel mirino del Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs sono pronti a prendere sia il centrocampista che l’attaccante esterno per un totale di circa 60 milioni di euro. A quel punto la Juventus dovrebbe muoversi al più presto per sostituirli.

Calciomercato Juventus, l’affare Nandez è ancora possibile

Denis Zakaria è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Trovato l’accordo con il giocatore, ora si lavora per trovare quello con il Moenchengladbach. Il mediano svizzero è in scadenza di contratto e i tedeschi non potranno chiedere somme importanti. Ma come rivela Calciomercato.it potrebbe esserci un altro affare in arrivo in extremis. Il dirigente bianconero Cherubini sarebbe infatti in contatto costante con il presidente del Cagliari Giulini per cercare di arrivare a Nandez. Il centrocampista sudamericano, che può ricoprire più zone del campo, piace parecchio ai bianconeri ma i sardi non sono intenzionati a svenderlo e nemmeno a privarsene, visto che sono coinvolti nella lotta per la salvezza. Mancherebbe un accordo sulla cifra iniziale di partenza dell’affare. Il Cagliari pagò Nandez 17 milioni e sembra essere poco propenso per una cessione non soddisfacente dal punto di vista economico. Tuttavia esisterebbero ancora degli spiragli per il decollo della trattativa.