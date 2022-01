Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Cosa dicono i bookmaker

Il calciomercato della Juventus sta per chiudersi ma a febbraio senza ombra di dubbio arriveranno decisioni importanti per il club.

La dirigenza infatti, dopo aver rinforzato la rosa di Allegri, dovrà affrontare il tema spinoso dei rinnovi contrattuali. Sono cinque i calciatori dell’attuale organico che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per questo motivo si dovrà prendere una decisione in merito. Rinnovare oppure no?

Il caso più importante riguarda Paulo Dybala. Il numero dieci è indiscutibilmente un grande campione, uno di quelli che sposta gli equilibri. Il suo rinnovo fino alla fine dello scorso anno sembrava essere certo, qualcosa però è cambiato con il trascorrere delle settimane. Se ne riparlerà come detto a febbraio.

Calciomercato Juventus, per i bookmaker Dybala rimarrà bianconero

I bookmaker però non sembrano avere dubbi su quello che sarà il futuro del calciatore. Il sito Agipronews riporta infatti le quote degli analisti di Sisal riguardanti proprio la possibile destinazione di Dybala. E la quota più bassa riguarda proprio la sua permanenza alla Juventus, in lavagna a 2. Attenzione però alla candidatura del Manchester City di Guardiola: la quota per il passaggio dell’argentino ai citizens è 5. Resta anche l’opzione Inter, bancata a 6, mentre un accordo con il Barcellona è quotato 7.50. Ancora più alta (9) la quota del suo possibile accordo con Liverpool e Tottenham, in ogni caso più bassa di un suo futuro al Manchester United (12).