Calciomercato, salta tutto: resta alla Juventus | Rivelazione Sky

Calciomercato Juventus, secondo Sky l’operazione è definitivamente tramontata e il giocatore si appresta a rimanere ancora a Torino.

Calciomercato Juventus, stando alla rivelazione di ‘Sky Sport’, alla fine, il giocatore rimarrà ancora in bianconero. Dopo l’addio di Kulusevski, di Bentancur e adesso di Aaron Ramsey, Kaio Jorge che sembrava indirizzato al prestito in un’altra squadra, si era avvicinata, di molto, la Salerninata, alla fine, rimarrà ancora sotto la Mole.

Alla fine, nonostante i tanti corteggiamenti dalla Serie A, l’attaccante rimarrà ancora in bianconero e a disposizione assoluta di Allegri. Il giovanissimo brasiliano ha avuto poco spazio nella prima parte della stagione, complice anche le tante partite decisive, Allegri ha sempre voluto schierare i titolarissimi d’attacco.

Kaio Jorge rimane alla Juventus

Non è detto però, che con la sua permanenza, Kaio Jorge proverà a ritagliarsi più spazio. Il giocatore ha grandi potenzialità ormai note. Giocatore tecnico e dal fiuto del gol. Visti anche i diversi impegni che affronterà la Juventus in questa seconda parte della stagione, non si esclude che il giovane brasiliano verrà schierato più sovente durante il campionato.

E in un certo senso, Kaio Jorge può considerarsi un potenziale acquisto visto che non ha avuto ancora modo di esprimere le sue reali potenzialità. La Juventus lo comprò proprio sapendo di andare in contro ad un potenziale grande giocatore e adesso è il momento della prova del nove, sul campo.