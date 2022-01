Calciomercato Juventus, primo affare di giornata | C’è la firma

By

Calciomercato Juventus, primo affare di giornata con tanto di firma. L’operazione può considerarsi chiusa definitivamente.

Calciomercato Juventus, operazione definitivamente chiusa. Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano di Allegri è un nuovo calciatore del Tottenham. Proprio come Kulusevski, anche Bentancur è stato acquistato dall’ex direttore sportivo Fabio Paratici per il suo Tottenham.

Un addio dalla Juventus a titolo definitivo. Il giocatore, come confermano i colleghi di ‘Calciomercato.it’, ha già firmato il suo nuovo contratto che lo legherà alla squadra inglese. Grazie al suo addio, alla Juventus, è arrivato Denis Zakaria: obiettivo richiestissimo da Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ramsey: trattativa lampo | Sfida a due

Bentancur firma con il Tottenham | Al suo posto è arrivato Zakaria

Come sostituto dell’ex Boca Juniors, la Juventus ha preso Denis Zakaria, centrocampista svizzero dalle grandissime potenzialità che come caratteristiche è anche un giocatore ideale per il centrocampo di Allegri. Bentancur, insieme a Kulusevski è diventato, invece, un nuovo giocatore del Tottenham, squadra allenata proprio dall’ex capitano e allenatore bianconero Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il futuro di Arthur e Ramsey | La situazione

Con l’addio di Bentancur, che si unisce all’addio di Kulusevski, la Juventus rivoluziona completamente il reparto. Oltre al già consolidato Locatelli e alla permanenza di Arthur, McKennie e Rabiot, la Juventus aggiunge una pedina importante come Denis Zakaria per cui, appunto, si prospetta fin da subito una possibile concorrenza per la titolarità.