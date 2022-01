Calciomercato Juventus, UFFICIALE il doppio addio | Il saluto del club

Calciomercato Juventus, nel comunicato ufficiale della società bianconera anche le cifre e i dettagli dell’accordo con il club inglese.

Ufficiale la doppia cessione a poche ore dalla fine del mercato invernale. Con ben quattro post pubblicati attraverso i propri profili social, la Juventus ha appena salutato i due giocatori, a mo’ di ringraziamento per quanto fatto durante la loro esperienza in bianconero.

Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski da oggi sono ufficialmente due calciatori del Tottenham. Domani comincerà la loro avventura londinese in maglia Spurs. Toccherà ad Antonio Conte provare a rigenerarli. Entrambi non hanno vissuto certo un momento facile nell’ultimo periodo torinese, tra panchine e prestazioni alquanto sottotono. Nel comunicato in cui ha annunciato il loro passaggio al club inglese, la Juventus ha reso noti anche i dettagli e le cifre del trasferimento che ha riguardato lo svedese e l’uruguagio.

Calciomercato Juventus, i dettagli delle cessioni di Bentancur e Kulusevski

La cessione di Bentancur frutterà 19 milioni di euro alla Juventus, più sei di bonus. Il Tottenham lo pagherà in tre esercizi, ma i bianconeri dovranno versare una percentuale al Boca Juniors, la squadra dalla quale l’uruguagio arrivò nell’estate del 2017 come da accordi stipulati due anni prima nell’ambito dell’affare Tevez. Per l’attaccante svedese invece la Vecchia Signora incasserà in totale 45 milioni. Kulusevski è stato ceduto in prestito oneroso fino al 2023 per dieci milioni complessivi con diritto di riscatto a 35.

Grazie di tutto e in bocca al lupo Dejan 💪🏻 pic.twitter.com/gAwoqS5pv4 — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

Che tuttavia diventerebbe obbligo se gli Spurs e lo stesso giocatore dovessero raggiungere alcuni obiettivi. Ad esempio la qualificazione alla Champions League, ma in riferimento alla stagione 2022-23 e non in questa, come si credeva in un primo momento.