Ramsey, è l’ora dei saluti | Juventus, UFFICIALE l’addio del gallese

Juventus, è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio di Aaron Ramsey, accasatosi ai Rangers Glasgow: c’è la nota.

Sembrava un’operazione impossibile, a maggior ragione a poche ore dal gong definitivo. Tuttavia, l’accelerazione fatta registrare in mattinata ha cambiato le carte in tavola, con Ramsey che ha accettato la corte dei Rangers Glasgow ed approderà in Scozia.

Dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, l’ex Arsenal ha apposto alla firma sul suo contratto: Ramsey si trasferisce in prestito al Rangers Glasgow fino a questa stagione. Uno scenario al quale in pochi credevano fino a poche ore fa, e che invece si è concretizzato questa mattina, quando la mezzala gallese ha deciso di accettare la proposta dei Rangers, che è riuscita a fare irruzione nella trattativa beffando la concorrenza del Burnley, da tempo sulle tracce del calciatore.

Sventati gli assalti del Wolverhampton e del Crystal Palace, alla fine la telenovela Ramsey si conclude positivamente per tutte le parti in causa: per la Juventus, che almeno in parte snellirà il suo monte ingaggi, per lo stesso calciatore, che in questo modo avrà l’occasione di ritrovare quel minutaggio che nella sua esperienza in bianconero tanto gli è mancato.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’addio di Ramsey

Ecco il video apparso sul profilo ufficiale dei Rangers, che certifica l’accordo raggiunto, al termine di una trattativa che definire estenuante sarebbe solo un eufemismo, ma che alla fine si è risolta con una fumata bianca:

Come comunicato dalla Juventus con una nota apparsa sul proprio sito web, Ramsey si trasferisce ai Rangers con la formula del prestito.