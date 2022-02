Calciomercato Juventus, rottura totale: rescissione sempre più vicina

Calciomercato Juventus, è rottura totale: il club dopo i vari rifiuti valuta la rescissione del contratto prima della scadenza di giugno

Una rottura totale che era anche preventivabile visti gli attriti che ci sono stati negli ultimi mesi. Oltre che il calvario che lo ha tenuto distante per molto tempo dal terreno di gioco. Le ultime ore del calciomercato comunque sono state davvero bollenti in casa Barcellona. Una situazione che potrebbe anche degenerare da un momento all’altro.

In poche parole il club di Laporta starebbe pensando – così come riportato da El Mundo Deportivo – alla rescissione del contratto con Dembele: l’attaccante francese ha detto di no a tutte le proposte che gli sono arrivate in questa sessione, anche a quelle di Chelsea e Tottenham, decidendo di rimanere fino al prossimo giugno quando scadrà il suo accordo con il club blaugrana. Una decisione che non è andata giù ai vertici della società catalana, che oggi dovrebbe riunirsi per prendere una decisione. Come detto si parla di un possibile addio anticipato nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Dembele a zero

Qualora la cosa rientrasse – è questa poi alla fine la sensazione – rimarrebbe comunque una certezza: alla fine della stagione Dembele lascerà la Spagna e si accaserà altrove. Il futuro però è ancora tutto da scrivere visto che avrà la possibilità di scegliere dove andare e soprattutto accettare la migliore offerta economica che gli verrà messa davanti. Davanti agli ingaggi della Premier League, comunque, la Juventus non potrebbe competere. Ma rimane forte l’interesse qualora Dembele decidesse di sposare un progetto a lungo termine con reali obiettivi di vittoria.

Certo, c’è anche il Psg che fiuta il colpo. E allora senza paura di essere smentiti parliamo realmente di un colpo che in ogni caso per Cherubini è assai difficile. E’ altrettanto vero comunque che il direttore sportivo bianconero ha dimostrato in questa sessione di mercato di sapere fare egregiamente il proprio mestiere. In tre parole: sognare è lecito.