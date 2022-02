Calciomercato Juventus, “richiesta ufficiale” | Scambio per Milinkovic Savic

Calciomercato Juventus, la Lazio aveva chiesto un giocatore bianconero, dialogando direttamente con il suo entourage.

Calciomercato Juventus, un retroscena su Bentancur prima dell’irruzione del Tottenham. Come ha detto ‘Momblano’ a ‘Juventibus’ la Lazio di Maurizio Sarri, prima dell’assalto definitivo del Tottenham di Antonio Conte, aveva intenzione di prendere Bentancur.

Il centrocampista uruguaiano poteva diventare un nuovo calciatore della Lazio. Un retroscena che avrebbe cambiato, radicalmente, il mercato della Serie A. Come comunica Momblano a Juventibus, la Lazio aveva provato a dialogare con l’entourage del giocatore ma la dirigenza bianconera chiedeva in cambio Milinkovic-Savic, giocatore che piace, non poco, ad Allegri e tutta la società. Un obiettivo che è già di diversi anni.

Scambio Savic – Bentancur | Il retroscena inaspettato

Un colpo incredibile ma purtroppo non andato in porto. Ma ciò non esula l’ancora arduo interesse che la Juventus ha nei confronti del centrocampista della Lazio. Tra i più forti del campionato e anche a livello europeo. Per caratteristiche il fuoriclasse ideale per ambire al massimo della possibilità. Non è infatti da escludersi un accelerarsi della trattativa proprio a giungo, quando la Juventus farà l’ennesimo piano a centrocampo.

Lui e Pogba sarebbero, infatti, i nomi caldi per un possibile nuovo centrocampo stellare. In caso di mancata trattativa con il polpo, l’altro grande nome mediana sarebbe, sempre, quello di Milinkovic-Savic. Tutto si saprà meglio a giugno.