Calciomercato, “giallo” rinnovo | Juventus in agguato per il dopo Chiellini

Calciomercato, attorno al difensore è “giallo” rinnovo. La Juventus è in agguato pensando soprattutto al dopo Chiellini che saluterà tra un anno e mezzo

Il dopo Chiellini in casa Juventus è già iniziato. Ma ovviamente potrebbe anche non finire qui. Sì, perché l’ingaggio di Gatti, difensore classe 1998 che è stato prelevato dal Frosinone e che si unirà alla truppa bianconera nella prossima stagione, è da leggere sicuramente in questo modo. Ma Cherubini potrebbe anche non fermarsi.

Soprattutto perché, secondo quanto riportato da Il Mattino, ci potrebbero essere dei problemi per quanto riguarda il rinnovo del difensore del Napoli Koulibaly. Il suo contratto scade nel 2023 e, al momento, KK, guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. E’ questo il nocciolo della questione. De Laurentiis ha messo dei paletti per quanto riguarda i rinnovi – l’addio di Insigne ne è la prova – e probabilmente dovrebbe presentare al difensore un’offerta al ribasso. Koulibaly, 30 anni, difficilmente la accetterà se realmente avvenisse questo.

Calciomercato, la Juve guarda in casa Napoli

Il profilo di Koulibaly è sicuramente di primo livello. Il difensore nel corso di questi anni è stato accostato anche a diversi big club europei, ma poi è sempre rimasto in azzurro. Alla fine della stagione andrà in scadenza e ovviamente il Napoli non si può permettere di perderlo a parametro zero così come successo con Insigne. E qualora non venisse trovato un accordo, appare anche probabile che ci possa essere un addio.

La Juve quindi rimane alla finestra. Anche perché in tempi non sospetti era già stato accostato alla società bianconera. Ovviamente, con DeLa, rimane sempre difficile trattare. Ma è altrettanto ovvio che il presidente azzurro in questo momento non possa pretendere la luna per il proprio giocatore. Vedremo gli sviluppi dei prossimi mesi.