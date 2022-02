Morata, è cambiato tutto: la decisione della Juventus sul riscatto

Morata, l’attaccante ha parlato con Allegri: l’allenatore gli ha spiegato quale sarà il suo nuovo ruolo dopo l’acquisto di Vlahovic.

Solo poche settimane fa era con un piede fuori dalla Continassa. Si è parlato per diversi giorni di un forte interessamento del Barcellona, che l’aveva contattato tramite il suo allenatore Xavi per convincerlo a trasferirsi in Catalogna già a gennaio. Alvaro Morata sarebbe dovuto essere uno dei primi a lasciare la Juventus. Ma alla fine non se n’è fatto nulla e il centravanti nativo di Madrid resterà almeno per altri cinque mesi a Torino.

Anzi, oggi lo spagnolo sembra essere di nuovo dentro al progetto bianconero, addirittura più di prima. Ed è per questo che è tornato in ballo il discorso sul riscatto, di cui Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene dovranno discutere quanto prima con l’Atletico Madrid, detentore del cartellino del giocatore.

Calciomercato Juventus, Morata potrebbe restare

Come riporta il giornalista Guido Tolomei, in questi giorni Morata ha avuto modo di confrontarsi a lungo con Massimiliano Allegri. Hanno parlato molto, i due. Il tecnico livornese gli ha spiegato che adesso, con un Vlahovic in più, il suo ruolo quasi certamente cambierà, cambieranno soprattutto i suoi compiti. Da prima punta tornerà molto probabilmente a fare da secondo violino nel reparto offensivo. Una veste che gli si addice certamente di più, come testimonia la sua precedente esperienza juventina.

Alvaro #Morata ha avuto modo di confrontarsi ancora con #Allegri. Il Mister conta molto su di lui e la sua duttilità, a maggior ragione con #Vlahovic. Se tutto dovesse andare come entrambi si augurano, il riscatto a fine stagione sarebbe un’opzione assolutamente valutabile. — Guido Tolomei (@guidotolomei) February 1, 2022

Morata è un attaccante atipico, non un classico bomber ma un giocatore molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli. Ecco perché Allegri è intenzionato a dargli un’altra chance. E se dovesse funzionare, non è detto che non possa continuare a vestire la maglia bianconera.