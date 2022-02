Calciomercato Juventus, febbraio è il mese di Dybala | La situazione

Il calciomercato della Juventus si è concluso ma questo mese di febbraio sarà molto importante per la squadra bianconera. Ecco perché.

La finestra dei trasferimenti che si è appena conclusa ha visto la formazione bianconera davvero scatenata. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic rendono la squadra di Allegri sempre più forte e competitiva sia in Italia che in Europa.

Il mese di febbraio sarà fondamentale per la Juventus, visto che ci sarà da decidere il futuro dei cinque giocatori che hanno il contratto in scadenza alla fine della stagione. Perin, De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e sopratutto Paulo Dybala. E’ proprio il futuro del numero dieci che tiene maggiormente in ansia la tifoseria bianconera.

Calciomercato Juventus, c’è da discutere il rinnovo di Dybala e non solo

Quale è la situazione? Come ha scritto ieri la Gazzetta dello Sport, il clima è mutato rispetto ai mesi scorsi. La Juvntus potrebbe non offrire la stessa cifra dello scorso mese di ottobre. La volontà del calciatore pare essere quella di rimanere a Torino, dove è comunque al centro del progetto tecnico di Allegri.

Ma senza un accordo è chiaro che anche Dybala comincerebbe a guardarsi attorno. E del resto le offerte non gli mancherebbero. Per lui si parla già di un interessamento del Manchester City, ma non bisogna dimenticare che anche l’Inter sarebbe pronta a farsi avanti per prenderlo a parametro zero.