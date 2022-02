Calciomercato Juventus, futuro da decidere | Se ne riparla in estate

Guai a pensare che il calciomercato della Juventus sia terminato. La dirigenza sta già lavorando ai colpi per l’estate.

Rendere sempre più competitiva la squadra per il futuro è la missione di una Juventus che già in questa sessione di mercato invernale ha stupito tutti mettendo a segno due grandi colpi come Zakaria e Vlahovic. Pronti a essere le colonne della formazione di oggi e di domani.

Quali potrebbero essere le mosse per l’estate? Prima di tutto la dirigenza dovrà lavorare sui rinnovi di quei calsciatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Su tutti Paulo Dybala. Poi si dovrà guardare anche ai giovani. Alcuni dei quali – come Fagioli – si stanno mettendo in evidenza in serie B. C’è invece chi, come Kaio Jorge, fa fatica a ritagliarsi un posto da protagonista.

Calciomercato Juventus, ipotesi prestito per Kaio Jorge rimandata all’estate?

Il calciatore brasiliano è molto stimato da Allegri ma per lui fino a qualche giorno fa si ipotizzava un prestito altrove per far sì che potesse giocare con maggiore continuità. Salernitana e Cagliari eano sulle sue tracce. Ma alla fine è rimasto alla Juventus. La concorrenza in attacco è davvero tanta, sarà difficile riuscire ad emergere. Kaio Jorge non sarà utilizzabile nemmeno in Champions League, visto che è stato escluso dall’elenco presentato all’Uefa. Non è da escludere dunque che l’ipotesi prestito per lui possa essere rinviata all’estate. Le pretendenti non mancheranno di certo, si potrà scegliere l’opzione migliore per il futuro dell’ex Santos. I bianconeri hanno investito su di lui e credono nelle sue potenzialità.