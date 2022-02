Calciomercato Juventus, accordo segreto | “Andrà al Psg”

Si sta parlando molto anche in questo periodo dei possibili movimenti di calciomercato in casa Juventus in vista della prossima estate.

Perchè non ci sono dubbi su quella che è la strategia del club, ovvero quella di aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per farlo c’è bisogno di un ringiovanimento della rosa, e gli innesti di Vlahovic e Zakaria ne sono la prova.

In ogni caso la dirigenza bianconera andrà a caccia di altri calciatori, pronti a far compiere un salto di qualità alla Juventus nel prossimo futuro. Ci sono tanti nomi in ballo, alcuni dei quali fanno parte della lista dei possibili futuri svincolati. Vale a dire quei giocatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che non sembrano avere intenzione di rinnovare.

Calciomercato Juventus, il futuro di Dembelè sembra essere in Ligue1

Uno di questi è Ousmane Dembelè, attaccante esterno del Barcellona. Che non ha trovato l’accordo con il club blaugrana e dunque è destinato a lasciare la squadra spagnola nella prossima estate, salvo ribaltoni dell’ultima ora. Già negli ultimi giorni di calciomercato del mese di gennaio sembrava che il calciatore potesse accasarsi altrove, visto l’interesse di Chelsea e Tottenham. Che tuttavia non hanno mai affondato il colpo. Secondo quanto riporta “Mundo Deportivo” in realtà pare che Dembelè abbia già trovato una nuova collocazione e sarebbe pronto a firmare per il Psg, con il quale avrebbe già trovato l’accordo. Fosse davvero così sfumerebbe dunque ogni possibile interesse della Juventus nei confronti del giocatore.