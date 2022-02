Calciomercato Juventus, proposta da capogiro per Dybala | Spogliatoio spaccato

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco: l’entourage dell’argentino incontrerà la dirigenza questo mese.

Non passa giorno senza che trapelino ulteriori novità in merito al futuro di Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Juventus è ancora in alto mare.

Nella seconda metà del mese di febbraio è atteso in Italia il procuratore della Joya, Jorge Antun, per provare a trovare un punto d’unione, anche se servirà una discreta dose di diplomazia per ricucire quello che a tutti gli effetti può essere definito un vero e proprio strappo. L’accordo per il prolungamento fino al 2026 sembrava essere stato trovato, ed invece la “Vecchia Signora” ha preferito temporeggiare, prendendosi il suo tempo per formalizzare un’offerta che – salvo clamorosi colpi di scena – sarà molto distante dai 10 milioni di euro annui, bonus compresi, pattuiti qualche mese fa. A questo punto, è inevitabile che il profilo del vicecapitano bianconero venga accostato ai top club in giro per l’Europa.

E così, oltre all’Inter, con Marotta che però non ha ancora affondato con convinzione il colpo, anche il Barcellona, il Manchester City, l’Arsenal, il Tottenham e il Liverpool studiano il da farsi. Secondo quanto riportato dal “Mirror”, però, i Reds potrebbero tirare i remi in barca nella corsa al fuoriclasse ex Palermo, per ragioni non solo economiche, ma anche “ambientali”.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, offerta faraonica e ingaggio raddoppiato | La Juve gode due volte

Calciomercato Juventus, Liverpool-Dybala: le ragioni del “no”

Rispetto al City e al Psg, da tempo sulle tracce di Dybala, il Liverpool, che ha chiuso da pochi giorni l’operazione Luis Diaz, ha meno budget a disposizione, una parte del quale sarà stanziato per provare a convincere Salah ad apporre la sua firma sul rinnovo di contratto. Inoltre, l’eventuale acquisto di Dybala potrebbe generare una rivalità pazzesca in uno spogliatoio già composto da calibri quali appunto l’egiziano ex Roma, Sadio Mane, Firmino, Diogo Jota, Minamino, Origi e Luis Diaz, con alcuni gioielli come Gordon ed Elliott in arrivo la prossima estate. Inoltre, lo score realizzativo di “U Picciriddu”, in drastico calo nell’ultimo triennio, pone alcuni interrogativi che starebbero frenando in maniera irreversibile il Liverpool nella corsa al calciatore.