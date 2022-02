Calciomercato Juventus, è cambiato tutto: quattro mesi per il sì di Allegri

Calciomercato Juventus, ora cambia tutto a centrocampo. Allegri ha in mente un piano preciso per il giocatore.

Calciomercato Juventus, un predestinato e poi al limite della cessione in questa finestra invernale appena conclusa. La storia di Arthur in bianconero è stata una vera e propria carambola ma adesso i piani sembrano differenti e il brasiliano ha acquisito fiducia e lo stesso Allegri potrebbe riconfermarlo.

Il brasiliano, arrivato nello scambio con Pjanic aveva grandi responsabilità che inizialmente non sono state mantenute del tutto. Un suo addio a gennaio sembrava molto probabile, tanto che si era parlato di una destinazione inglese per lui, l’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida al Milan per il bomber: ecco la decisione

Calciomercato Juventus, Arthur verso la riconferma

Le ultime prestazioni del brasiliano sembrano però convincenti e adesso la sua situazione potrebbe radicalmente cambiare, con Allegri che potrebbe sfruttarlo dandogli molto più spazio. Arthur ha dimostrato di avere doti particolari, l’unico centrocampista bianconero capace d’impostare il gioco servendo palloni interessanti agli attaccanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto il Locatelli bis | Colpaccio in Premier League

Come scrive ‘Tuttosport’, infatti, i prossimi quattro mesi potrebbero risultare positivi per il giocatore, perché, alla fine della stagione, la Juventus potrebbe riconfermarlo. Allegri ha capito le potenzialità del giocatore e adesso lo sfrutterà nei migliori dei modi, concedendogli più spazio di manovra. E di conseguenza questi quattro mesi per Arthur potrebbe dire riconferma e quindi scampata cessione, come, invece, sembrava essere fino alla fine del mercato di gennaio.