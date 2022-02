Calciomercato Juventus, pronto il Locatelli bis | Colpaccio in Premier League

Calciomercato Juventus, pronto il Locatelli bis: Cherubini pronto al colpaccio in Premier League secondo le notizie che arrivano dalla Spagna

Cherubini non si ferma. Vuole una Juventus forte, coperta in tutti i reparti. Vuole che la Juventus torni a vincere. E per farlo servono rinforzi. Lo sa bene il direttore sportivo della società bianconera, che ha già cominciato a muoversi per la prossima estate.

Non solo Zaniolo nel mirino, insomma, ma anche un altro centrocampista. Uno importante. Anche perché, in mezzo al campo, sono molti quelli che potrebbero salutare alla fine del campionato. Il maggior indiziato in questo momento è Rabiot, ma anche Arthur non è sicuro del posto. In poche parole, degli innesti, dopo quello di Zakaria di una settimana fa, sono fondamentali e anche programmati. E secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, un obiettivo è in Premier League.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio per Zaniolo | Cherubini cala il jolly

Calciomercato Juventus, colpo Tielemans

Nel mirino ci sarebbe finito il 24enne belga del Leicester City Youri Tielemans. Alla fine del suo contratto con le Foxes mancano 17 mesi. In questa stagione ha collezionato 6 gol e 3 assist in 25 partite. Un bottino niente male. Il suo rendimento è in costante crescita, e il fatto che alla fine della stagione in corso entrerà nell’ultimo anno di accordo con la società inglese, potrebbe anche agevolare la questione.

Un colpo alla Locatelli: gente giovane, con un’importante esperienza maturata, e che potrebbe ancora crescere nel corso degli anni. Una Juve che guarda al futuro cercando di piazzare degli affari anche in prospettiva e non solo a breve durata come poteva essere quello di Cristiano Ronaldo, che quando è arrivato in bianconera garantiva pochi anni davanti. E così alla fine è stato. Il registro dentro la Continassa è cambiato, su questo non ci sono dubbi. E chissà che anche Tielemans non possa arrivare. Sarebbe un affare assai importante.