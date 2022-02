Calciomercato Juventus, sfida al Milan per il bomber: ecco la decisione

Calciomercato Juventus, il giocatore è ad un bivio e potrebbe essere cruciale il piazzamento in classifica dei due club di Serie A.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Todofichajes.com’ si è parlato di una possibilità di vedere il bomber francese in Serie A la prossima stagione. La sfida, stando ai colleghi spagnoli, sarebbe già a due. Juventus e Milan si contenderebbero il bomber francese ma ad una condizione.

Lacazette sceglierà una tra Milan e Juventus per il suo futuro anche in base al piazzamento in classifica. Come sottolineato dal portale spagnolo, l’attaccante francese, nella prossima stagione, vorrebbe poter disputare la Champions League.

Calciomercato Juventus, Lacazette a zero in Italia | Sfida doppia

Il giocatore dell’Arsenal arriverebbe a parametro zero, dunque una grande opportunità da cogliere ma tutto dipenderà anche dalla posizione in classifica. Come dicevamo poc’anzi, proprio il piazzamento in Serie A potrebbe rivelarsi decisivo per la scelta.

Il giocatore ammira il campionato italiano e ne farebbe volentieri parte, sposando un nuovo progetto ma, tutto, come dicevamo poc’anzi passerà dalla qualificazione in Champions League. Per ora la sfida è doppia, con i rossoneri che sfideranno proprio la Juventus nella corsa al bomber francese. Staremo a vedere quello che succederà a giugno.